Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Vormittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 28,14 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 28,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 28,21 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.802 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 51,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2023). Gewinne von 82,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 12,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,89 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,92 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,14 Mrd. EUR ausgewiesen.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Am 11.11.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

