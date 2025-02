Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 21,23 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 21,23 EUR. Bei 21,31 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.211.290 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,13 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 12.11.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -4,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,65 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,62 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Am 03.03.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

