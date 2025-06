Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 25,20 EUR zu.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 25,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 25,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,10 EUR. Zuletzt wechselten 105.479 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 23,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 37,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,111 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,51 EUR an.

Bayer gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 2,04 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 13,74 Mrd. EUR, gegenüber 13,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,20 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,55 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Bayer-Aktie