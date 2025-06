Aktie im Fokus

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Nachmittag

05.06.25 16:09 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 26,05 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 26,05 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,74 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,20 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.506.339 Stück gehandelt. Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 16,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,111 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,00 EUR angegeben. Am 13.05.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,32 EUR, nach 2,04 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 13,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,77 Mrd. EUR umgesetzt worden. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Bayer. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie Bayer-Aktie wird belohnt: Bayer erhält weitere Zulassung für Krebsmedikament Nubeqa in USA DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Bayer-Aktie

