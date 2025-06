Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Freitagvormittag

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 26,67 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 26,67 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 26,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,69 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 368.201 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,35 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 31,09 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,111 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,00 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 13.05.2025 vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,04 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,55 EUR je Bayer-Aktie.

