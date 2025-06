Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag gestärkt

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 26,43 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 26,43 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 627.273 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 17,43 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 30,45 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,111 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 26,00 EUR.

Am 13.05.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,20 Prozent auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 13,77 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,55 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie wird belohnt: Bayer erhält weitere Zulassung für Krebsmedikament Nubeqa in USA

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Bayer-Aktie