Bayer Aktie News: Bayer fällt am Mittwochvormittag

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 27,76 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 27,76 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 27,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 108.262 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2023 bei 51,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,87 Prozent. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 10,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,89 EUR.

Am 06.08.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,92 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,14 Mrd. EUR – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

