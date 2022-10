Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Vormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Bayer 48,53 EUR

Um 09:22 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 48,60 EUR nach oben. Bei 48,76 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 48,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 116.521 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 67,99 EUR markierte der Titel am 13.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 28,52 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 43,91 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2021). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 10,69 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,75 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 04.08.2022. Es stand ein EPS von 1,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,10 Prozent auf 12.819,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.854,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Am 07.11.2023 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

