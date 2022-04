Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Bayer 64,67 EUR

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 64,74 EUR nach. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 64,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.050.726 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,91 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 32,18 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,62 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 1,32 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,00 Milliarden EUR im Vergleich zu 11,12 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2022 veröffentlicht. Bayer dürfte die Q3 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

