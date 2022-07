Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Bayer 55,74 EUR

Die Aktie notierte um 05.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 55,55 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,25 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.658.136 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 06.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 76,69 EUR aus.

Bayer veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 2,59 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.639,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 12.328,00 EUR eingefahren.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Bayer dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2022 7,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Bayer-Aktie dennoch schwächer: Chinesische Behörden geben Bayer grünes Licht für Finerenon

Bayer-Aktie gibt dennoch ab: Forschungszentrum in Boston eröffnet

