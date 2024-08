Bayer Aktie News: Bayer verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kurs der Bayer

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,34 EUR.

Mit einem Wert von 27,34 EUR bewegte sich die Bayer-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 27,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Bayer-Aktie sank bis auf 27,17 EUR. Bei 27,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 272.282 Stück gehandelt.

Bei 53,32 EUR markierte der Titel am 09.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 95,03 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 8,71 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,80 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,22 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bayer.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,05 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

