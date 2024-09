Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag mit Kursplus

Blick auf Bayer-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 29,09 EUR zu.

Das Papier von Bayer legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 29,09 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 29,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,29 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.658.855 Stück gehandelt.

Am 12.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,32 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 43,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,96 EUR am 07.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,20 Prozent.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,89 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bayer ebenfalls -1,92 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,14 Mrd. EUR – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

