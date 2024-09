Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 29,77 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 29,77 EUR. Bei 29,78 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 297.737 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2023 auf bis zu 51,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 41,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Abschläge von 16,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 31,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2024 5,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

