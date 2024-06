Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 28,10 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 28,10 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 28,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 74.966 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 91,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Abschläge von 11,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,203 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 34,90 EUR.

Am 14.05.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,34 Prozent auf 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,39 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,13 EUR im Jahr 2024 aus.

