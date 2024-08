Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Bayer im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 26,09 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 26,09 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 26,33 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1.561.502 Stück.

Am 09.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 104,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,33 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,60 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 2,22 EUR je Aktie gewesen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,06 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer übertrifft die Erwartungen - Bayer-Aktie gibt Gewinne ab

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels ohne Schwung