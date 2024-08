Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 25,52 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 25,52 EUR zu. Die Bayer-Aktie legte bis auf 25,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 180.275 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2023 bei 53,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 108,93 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,60 EUR.

Bayer gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,04 EUR, nach 2,22 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,06 EUR je Bayer-Aktie.

