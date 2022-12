Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,50 EUR

-0,27% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 52,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,48 EUR aus. Mit einem Wert von 52,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 399.141 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2022 auf bis zu 67,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,40 Prozent. Bei 44,60 EUR fiel das Papier am 20.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 18,30 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,60 EUR aus.

Am 08.11.2022 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 11.281,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 9.781,00 EUR umsetzen können.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2022 wird am 28.02.2023 erwartet. Am 28.02.2024 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,74 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie tiefer: Berenberg verringert Kursziel für Bayer - EU-Zulassungsempfehlung für Eylea

Bayer-Aktie dennoch tiefer: Bayer verkündet Umsatzsteigerung und bekräftigt Jahresprognose

Ausblick: Bayer informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com