Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 25,95 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 25,95 EUR abwärts. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,83 EUR nach. Bei 25,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 115.980 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 51,78 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 24,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 3,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 14.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Bayer am 06.08.2024 präsentieren. Am 31.07.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,09 EUR im Jahr 2024 aus.

