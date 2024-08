Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Bei der Bayer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,09 EUR.

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 26,09 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 26,39 EUR. Bei 25,89 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,00 EUR. Bisher wurden heute 617.055 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2023 markierte das Papier bei 53,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 34,40 EUR angegeben.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 22,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Bayer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,07 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt am Mittwochnachmittag

Bayer-Aktie trotz Berenberg-Kurszielsenkung im Plus

Bayer-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt