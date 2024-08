Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:07 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 26,39 EUR zu. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 26,41 EUR zu. Bei 26,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.214 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 100,95 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 5,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,40 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 06.08.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 11,14 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bayer.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,05 EUR fest.

