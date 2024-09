Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Montagmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 29,05 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 29,05 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 29,25 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 635.909 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,32 EUR) erklomm das Papier am 12.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 76,69 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 14,06 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,89 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,92 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,14 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Bayer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

