Bayer Aktie News: Bayer büßt am Dienstagvormittag ein

So entwickelt sich Bayer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 20,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 20,90 EUR. Die Bayer-Aktie sank bis auf 20,87 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.016 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,13 EUR an.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -4,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,65 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 9,97 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 03.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

So stuften die Analysten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat ein

Freitagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Optimismus in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Plus