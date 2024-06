Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 27,26 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 27,26 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 27,25 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,49 EUR. Bisher wurden via XETRA 438.703 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 97,36 Prozent Luft nach oben. Bei 24,96 EUR fiel das Papier am 07.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,44 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 34,90 EUR angegeben.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

