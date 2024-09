Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Vormittag Verluste

Bayer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 27,48 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 27,48 EUR abwärts. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,47 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,62 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 60.366 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,30 EUR) erklomm das Papier am 13.09.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 86,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 9,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,89 EUR.

Am 06.08.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,07 EUR je Aktie belaufen.

