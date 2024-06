Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 28,01 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 28,01 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 28,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.705.927 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 47,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 10,89 Prozent wieder erreichen.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 34,90 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 14.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

