Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Aufwind

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 27,12 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,32 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 536.311 Bayer-Aktien.

Am 14.09.2023 markierte das Papier bei 50,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 84,66 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 31,89 EUR angegeben.

Am 06.08.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,14 Mrd. EUR – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.11.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,07 EUR je Bayer-Aktie.

