Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 26,80 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 26,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 26,73 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.215.474 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 46,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 24,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 7,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 31,89 EUR.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,14 Mrd. EUR – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,07 EUR je Bayer-Aktie.

