Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Vormittag vor

Bayer im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 27,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 27,18 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 27,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,30 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112.157 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 84,29 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 8,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 31,89 EUR.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,92 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 11,14 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 11.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,07 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich fester