Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag stark gefragt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,0 Prozent auf 25,99 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 8,0 Prozent auf 25,99 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 26,94 EUR. Bei 25,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.338.957 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 19,39 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 41,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,111 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,65 EUR.

Am 05.03.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,73 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,86 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Bayer.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Ausblick: Bayer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bayer-Aktie freundlich: Bayer plant Aus für Standort Frankfurt

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr bedeutet