Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 49,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 49,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 370.557 Bayer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,99 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,91 EUR am 06.12.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 04.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.819,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.854,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.11.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,72 EUR fest.

September 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Bayer-Aktie angepasst

Bayer: Mit Agrar und Pharma in den Branchen der Zukunft gut positioniert

Bayer-Aktie freundlich: Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform'

