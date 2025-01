Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 20,11 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 20,11 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 20,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,31 EUR. Bisher wurden heute 1.243.767 Bayer-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,49 EUR) erklomm das Papier am 15.01.2024. Mit einem Zuwachs von 71,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,109 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,13 EUR.

Bayer gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -4,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,65 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 9,97 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,00 EUR je Bayer-Aktie.

