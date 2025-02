Bayer Aktie News: Bayer fällt am Vormittag

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 21,44 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 21,44 EUR ab. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,38 EUR nach. Bei 21,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 170.285 Bayer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 44,73 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 16,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,109 EUR je Bayer-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,13 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 12.11.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -4,65 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,97 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 03.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie gewinnt: Bayer trennt sich von Kunst - Großteil der Sammlung wird verkauft

Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Gewinne