Bayer Aktie News: Bayer gibt am Nachmittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 27,27 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 27,27 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 27,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,40 EUR. Zuletzt wechselten 1.231.677 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 53,80 EUR markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 97,29 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,90 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 14.05.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bayer am 06.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,08 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags

Schwacher Handel: So steht der DAX am Donnerstagmittag

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Donnerstagmittag im Minus