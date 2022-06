Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Bayer 63,32 EUR

Um 15.06.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 63,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 63,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,80 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99.319 Stück gehandelt.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 43,91 EUR fiel das Papier am 06.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 45,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,69 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 10.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14.639,00 EUR gegenüber 12.328,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Bayer am 04.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 7,86 EUR im Jahr 2023 aus.

