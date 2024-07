Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag mit Verlusten

Bayer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 26,52 EUR.

Die Bayer-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 26,52 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 26,45 EUR. Bei 26,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.120.193 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 53,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 102,90 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,96 EUR am 07.03.2024. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 6,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,80 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 2,22 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 13,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,34 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

