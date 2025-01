So entwickelt sich Bayer

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag fester

16.01.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 20,76 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 20,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 20,93 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 895.096 Stück. Bei einem Wert von 33,47 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,26 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (18,41 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 12,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,13 EUR an. Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -4,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,65 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 9,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,62 Prozent verringert. Am 05.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 03.03.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie Hot Stocks heute: Hire & Fire bei Meta - Bayer und die Pharma Hoffnung Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus Börse Frankfurt: Letztendlich Gewinne im LUS-DAX

