Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag mit Kursfeuerwerk

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 12,4 Prozent auf 29,52 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 12,4 Prozent auf 29,52 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 29,74 EUR. Mit einem Wert von 27,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.451.485 Bayer-Aktien.

Am 18.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 24,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 15,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,89 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,92 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 11,14 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

