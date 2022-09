Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,60 EUR

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,3 Prozent auf 52,42 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 52,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.635.864 Bayer-Aktien.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 06.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,39 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 78,75 EUR angegeben.

Bayer ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,61 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.819,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.854,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 7,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bayer-Aktie freundlich: Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform'

Bayer-Aktie etwas tiefer: Bayer beginnt offenbar mit Suche nach neuem Chef - Baumann könnte Vertrag aber erfüllen

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

