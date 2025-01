Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Bayer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 20,89 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 20,95 EUR. Bei 20,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 74.764 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 33,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 59,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,13 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 12.11.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR gegenüber -4,65 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,97 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 03.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

Hot Stocks heute: Hire & Fire bei Meta - Bayer und die Pharma Hoffnung

Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus