Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 26,96 EUR.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 26,96 EUR nach. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,94 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,06 EUR. Zuletzt wechselten 99.773 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 99,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,40 Prozent.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,90 EUR.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,22 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 13,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14,39 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,08 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

