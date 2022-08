Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Bayer 53,50 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 53,51 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 53,49 EUR. Bei 54,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 399.822 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.12.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,91 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 21,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,93 EUR gegenüber 1,61 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.819,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.854,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 07.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 7,63 EUR im Jahr 2022 aus.

