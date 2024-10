Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Bayer-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 26,44 EUR.

Mit einem Wert von 26,44 EUR bewegte sich die Bayer-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 26,59 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,28 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,49 EUR. Bisher wurden heute 456.938 Bayer-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,29 EUR erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 63,76 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 5,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,25 EUR an.

Am 06.08.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 11,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,01 EUR im Jahr 2024 aus.

