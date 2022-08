Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Bayer 53,84 EUR

Das Papier von Bayer konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 53,89 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 53,91 EUR. Bei 53,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 765.838 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,33 EUR.

Am 04.08.2022 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 12.819,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.854,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Am 07.11.2023 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,83 EUR je Bayer-Aktie.

