Bayer Aktie News: Bayer am Mittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Bayer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,45 EUR.

Die Bayer-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 27,68 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,52 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 334.866 Stück gehandelt.

Am 21.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,25 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,45 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,89 EUR an.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bayer ebenfalls -1,92 EUR je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 11,14 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

