Bayer Aktie News: Bayer gibt am Freitagnachmittag nach

Bayer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 26,33 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 26,33 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 26,13 EUR. Bei 26,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.051.383 Bayer-Aktien.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 53,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 104,37 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,11 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 14.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 13,77 Mrd. EUR, gegenüber 14,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,34 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Abgaben