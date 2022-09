Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,17 EUR

-0,82% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 52,21 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 51,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 573.786 Bayer-Aktien.

Am 13.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 23,21 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,91 EUR. Dieser Wert wurde am 06.12.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,92 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,75 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 12.819,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 10.854,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 07.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2022 7,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie freundlich: Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform'

Bayer-Aktie etwas tiefer: Bayer beginnt offenbar mit Suche nach neuem Chef - Baumann könnte Vertrag aber erfüllen

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Gil C / Shutterstock