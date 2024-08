Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Minusbereich

Blick auf Bayer-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 28,90 EUR ab.

Die Bayer-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 28,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 28,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,94 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.301 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,32 EUR) erklomm das Papier am 12.09.2023. Mit einem Zuwachs von 77,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 13,63 Prozent Luft nach unten.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,89 EUR.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,14 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 11,04 Mrd. EUR eingefahren.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Deutsche Bank bestätigt "Hold"-Rating: Bayer-Aktie steigt an

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone