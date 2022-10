Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Bayer 49,93 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 04:22 Uhr die Bayer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 49,78 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 49,83 EUR zu. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,02 EUR ab. Bei 49,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 736.228 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 26,79 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.12.2021 Kursverluste bis auf 43,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 13,37 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 79,33 EUR.

Bayer ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 12.819,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.854,00 EUR umgesetzt.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 07.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,72 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

