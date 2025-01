Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 21,32 EUR zu.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 21,32 EUR. Bei 21,50 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 960.328 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 33,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,41 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,109 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,13 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 12.11.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,97 Mrd. EUR, gegenüber 10,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,62 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Bayer am 05.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

