Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Vormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 21,13 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 21,13 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 21,02 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.919 Bayer-Aktien.

Am 22.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,13 EUR an.

Am 12.11.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -4,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 03.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

